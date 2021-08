Vertonghen falha receção ao Arouca

Jan Vertonghen saiu ao intervalo e, segundo Jorge Jesus, a situação física do central “requer cuidado” devido a um problema no músculo solear (zona do gémeo) da perna esquerda, lesão que o vai afastar do jogo com o Arouca. “Sabia que estava a pôr três jogadores em risco: Lucas Veríssimo, Vertonghen e Nico [Otamendi]”, disse Jorge Jesus, na conferência de imprensa no final do jogo.





Quando Morato saiu para aquecer, aos 35’, nenhum defesa do Benfica apresentara dificuldades, mas depois o belga queixou-se. No final da primeira parte, saiu a coxear e a conversar com os elementos do departamento médico e o defesa, de 34 anos, acabou por ficar no balneário.