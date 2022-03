Vertonghen fora da convocatória da Bélgica

Jan Vertonghen ficou fora convocatória da seleção da Bégica para os encontros com a Irlanda (26 de março) e Burkina Faso (29). Isto porque o selecionador dos diabos vermelhos, Roberto Martinez, apenas convocou jogadores com menos de 50 internacionalizações. O central do Benfica soma 136 presenças na seleção do seu país.Com a Bélgica já apurada para o Mundial do Qatar, Martinez vai aproveitar esta data FIFA para ver em ação jogadores menos utilizdos em dois encontros de preparação. Já Vertonghen, dos elementos mais utilizados nas águias, pode descansar, evitando dois jogos da seleção.