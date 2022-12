Vertonghen garante "ter saudades do Benfica" e diz que "Schmidt é a escolha certa": «Estou feliz por eles»

Jan Vertonghen falou do Benfica no rescaldo do afastamento da Bélgica do Campeonato do Mundo, após o empate (0-0) com a Croácia. O defesa que agora alinha no Anderlecht mas que cumpriu uma partida pelas águias esta temporada garantiu que sente "saudades" dos tempos na Luz."Sinto falta de Lisboa e dos meus companheiros de equipa. Tenho saudades do Benfica. Estão a ter uma grande época. Estou muito orgulhoso. São um grande grupo de homens. Já os vi jogar. É um clube fantástico, tenho orgulho em ter jogado nesse clube", frisou o central, de 35 anos, em declarações à Sport TV.O experiente jogador frisou ainda que Roger Schmidt, com quem acabou por ter pouco tempo de jogo no arranque de 2022/23, mostra-se como o homem certo para comandar os encarnados."Como tem mostrado, é a escolha certa para o Benfica. Ganharam quase todos os jogos. Estou feliz por eles", referiu Vertonghen, que chegou à Luz em 2020, após findar contrato com o Tottenham, tendo-se despedido das águias no último verão para voltar ao país-natal.