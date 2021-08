Vertonghen junta-se a Dier e Piqué na Web Summit

O defesa benfiquista Jan Vertonghen é um dos desportistas de alto rendimento que marcará presença na edição deste ano do Web Summit, anunciou esta terça-feira a organização da conferência global que decorrerá em novembro, em Lisboa.





Para lá do defesa das águias, estarão presentes ainda Eric Dier (ex-Sporting que atua no Tottenham) e Gerard Piqué (Barcelona), para lá de Javier Tebas, presidente da Liga espanhola, o jornalista Fabrizio Romano e ainda Georges St-Pierre, um dos mais importantes lutadores da história do UFC.O Web Summit, refira-se, decorre entre 1 e 4 de novembro, na Altice Arena, reunindo no espaço de quatro dias algumas figuras dos mais variados quadrantes. Para lá dos jogadores acima citados, nota ainda para a presença de vários governantes nacionais, desde António Costa a Marta Temido ou Marcelo de Rebelo de Sousa, mas também de Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica.