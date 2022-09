Vertonghen na Bélgica para reforçar o Anderlecht: «Senti que estava a perder o controlo»

Vertonghen aterrou esta quinta-feira na Bélgica, onde vai reforçar o Anderlecht . O central de 35 anos, que deixa o Benfica após duas temporadas, afirmou que a possibilidade de representar o seu país no Mundial'2022 não teve influência na decisão."Estou sempre feliz por estar de volta à Bélgica. Espero que fique tudo acertado hoje. O Anderlecht chegou no momento certo. A oportunidade de deixar o Benfica nunca surgiu, até agora. Vamos ver se conseguimos fazer isto. Se espero regressar à seleção com 35 anos? Não, essa nunca foi a minha ideia. Gosto de ter o controlo sobre a minha própria carreira. Senti que estava a perder um pouco isso, o que é um mau sinal", referiu à comunicação social à chegada ao país.Vertonghen, recorde-se, chegou ao Benfica em 2020 a custo zero, proveniente do Tottenham.