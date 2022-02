Vertonghen: «O Benfica é o Ajax de Portugal»

Jan Vertonghen deu uma entrevista ao jornal holandês 'De Telegraaf' e fez uma antevisão do jogo do Benfica com o Ajax. O central recordou também os seus tempos de jogador no clube de Amesterdão, onde fez a sua estreia enquanto sénior."Estou ansioso por este jogo, tenho vontade de ver alguns amigos de novo e de jogar contra eles. Vou dar tudo", explicou o defesa belga dos encarnados."Na última temporada os resultados não foram bons, mas este é de longe o maior clube do país. O Benfica é o Ajax de Portugal. Em termos de visão e em termos de pressão, é realmente comparável ao meu tempo em Amesterdão", acrescentou o central, de 34 anos.Vertonghen admitiu que esta eliminatória da Champions não será fácil para os encarnados e recordou a goleada do Ajax diante do Sporting, por 5-1, na fase de grupos. "Impressionou-me a forma como eles jogaram contra o Sporting, que é uma equipa difícil de vencer. Vamos estudá-los bem, mas todos conhecem os jogadores e a maneira como jogam e não os podemos subestimar."