Vertonghen: «Podia ter ficado ao sol em Portugal e acabava ali a minha carreira sem preocupações»

Jan Vertonghen, que deixou o Benfica para rumar ao Anderlecht no último verão, confessou que poderia ter terminado a carreira no Benfica se quisesse e que apenas não o fez por ser “ambicioso”.





“Podia ter ficado ao sol em Portugal e acabava ali a minha carreira sem preocupações. O Benfica está muito bem, mas não teria muito tempo de jogo e escolhi vir para o Anderlecht porque quero continuar a jogar e sou ambicioso”, afirmou o central, no final do empate entre os belgas e Steaua Bucareste, a contar para a Liga Conferência, no qual apontou um golo .