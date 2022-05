Vertonghen recebe diploma de treinador

O defesa-central do Benfica, Jan Vertonghen, recebeu nesta terça-feira o diploma por ter concluído com sucesso o curso de treinador disponibilizado pela Federação belga (RBFA). Além do jogador dos encarnados foram distinguidos na cerimónia outros 17 internacionais belgas. Os novos técnicos passaram várias etapas ao longo dos últimos anos, em que receberam formação durante as concentrações da seleção, naquela que é uma iniciativa promovida pela Federação para ajudar os futebolistas a iniciar uma carreira como treinador no país quando pendurarem as chuteiras."A ideia é que essa transição já permita que os participantes do curso pensem no que querem fazer depois do final da carreira. E eles dão os primeiros passos como treinador na Bélgica, para que não precisem de ir logo para o estrangeiro", explicou Kris Van Der Haegen, responsável pela formação de treinadores, aos órgãos de comunicação da RBFA. Thomas Vermaelen é o primeiro caso de sucesso deste projeto. Depois de terminar a carreira de jogador, em 2021, tornou-se treinador-adjunto da seleção, mas só nesta terça-feira recebeu o diploma.Além de Vertonghen e Vermaelen, também Kevin De Bruyne, Christian Kabasele, Simon Mignolet, Leandro Trossard, Dennis Praet, Axel Witsel (ex-Benfica), Matz Sels, Youri Tielemans, Seca Mertens, Dedryck Boyata, Timmy Simons, Nicolas Lombaerts, Steven Defour (ex-FC Porto), Sébastien Pocognoli, Dedryck Boyata e Laurent Ciman subiram ao palco para receberem o "canudo".