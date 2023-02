Vertonghen sem dúvidas: «António Silva vai ser uma lenda»

Jan Vertonghen não tem dúvidas. O antigo central do Benfica considera que António Silva "vai ser uma lenda". O agora jogador do Anderlecht elogia o jovem internacional português, mas também o capitão das águias, Nicolás Otamendi, com que fez dupla nas duas épocas anteriores"Otamendi está a fazer uma época maravilhosa. Com a idade dele, continua bem fisicamenta e a ser importante e peça-chave na equipa É um verdadeiro líder, como o demonstrou no Mundial. No início começou a jogar com Morato, que é muito bom jogador e, depois, por causa das lesões tiveram que colocar o miúdo António Silva, mas o rapaz vai ser uma lenda", vaticina o belga, de 35 anos, à CNN Portugal.Vertonghen insiste na ideia: "Se continuar a fazer o que tem feito, tem tudo para ser um dos melhores defesas do Mundo dentro de um ano ou dois." Contratado em 2020 depois de ter terminado contrato com o Tottenham, o central ainda treinou com António Silva na pré-temporada, antes de rescindir com as águias e assinar pelo Anderlecht.O experiente jogador não se mostra surpreendido com a temporada das águias. "São uma boa equipa, com uma mistura de rapazes novos, portugueses e estrangeiros e têm muito boas hipóteses de fazer ainda melhor do que na época passada", anota, confiando na conquista do título. "O FC Porto sabe como ganhar jogos, o Benfica ainda tem de receber o adversário. Se o vencer, aí estar]a acabado. Se não, nunca está acabado com o FC Porto…", alerta.Vertonghen projeta, ainda, a eliminatória do Benfica com o Brugge. "Conheço ainda muita gente no Benfica e falo com eles. Também conheço algum pessoal do Brugge, mas provavelmente vou torcer um pouco mais pelo Benfica", refere, não sabendo se pode ver o jogo de amanhã, porque vai estar na Bulgária, onde o Anderlecht jogará para a Liga Conferência."Nos últimos dois meses, o Brugge não tem estado muito bem na Liga, mas tem jogadores com muita qualidade. Em minha opinião, tem o plantel com mais qualidade na Bélgica. Na Europa têm estado muito bem, muito consistentes na defesa, têm um guarda-redes muito bom", analisa.