Vertonghen visita crianças em hospital

Jan Vertonghen fez uma visita a crianças num hospital em Liège, na Bélgica. A iniciativa foi promovida no âmbito da Fundação criada pelo jogador do Benfica em 2018 e que tem o seu nome. A missão passa por apoiar crianças, particularmente aquelas que estão doentes e a necessitar de cuidados hospitalares. Como mostrou a Fundação nas redes sociais, o defesa-central, de 35 anos, passou muito tempo com as crianças, trocou a bola com algumas delas e tirou várias fotografias.





O jogador, recorde-se, está convocado pela seleção da Bélgica para os quatro jogos da Liga das Nações, em junho. O primeiro é frente à Holanda, no dia 3, em Bruxelas.