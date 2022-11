Viagem ao reduto do PSG vista por dentro: o impropério de Draxler, o líder Otamendi e os parabéns de Rui Costa

A mini-reportagem apelidada de "Vou a Paris e já volto" revela pormenores da viagem do Benfica à capital francesa para alinhar com o Paris Saint-Germain, a 11 de outubro. O embarque ainda em Lisboa mostrou felicidade nos rostos dos jogadores das águias e também as mais variadas brincadeiras habituais.Chiquinho 'meteu-se' com o alemão Julian Draxler quando percebeu que o colega de equipa não estava contente com o assento de avião onde estava. "Já fala português", referiu o médio luso após o futebolista emprestado pelo PSG dar conta de ter um problema no banco. "Não funciona, cara***", referiu o germânico, na língua de Camões.O pré-jogo no Parques dos Príncipes propiciou dois reencontros, já depois de mais brincadeiras no hotel onde a comitiva do Benfica ficou hospedada, 'cercada' pelos fervorosos e fiéis adeptos dos encarnados. No estádio, Rui Costa trocou dois dedos de conversa com Renato Sanches que não foram revelados pela plataforma 'Benfica Play' ao contrário do abraço dado pelo médio formado nas águias, agora no Paris Saint-Germain, ao antigo companheiro de equipa Luisão. "O tempo passa rápido", frisou o 'Bulo'.Poucos instantes antes da equipa entrar para o campo, Otamendi mostrou o porquê de envergar a braçadeira. O argentino falou ao grupo e pediu um Benfica sem medo contra o todo-poderoso Paris Saint-Germain de Neymar e Mbappé."Temos uma noite de Champions. Vamos, com tudo. Desde o início, não respeitamos nada. Temos de fazer o nosso trabalho e jogar, jogar futebol. A única coisa que interessa é jogar, com personalidade. Unidos no jogo, vamos!", começou por dizer o jogador que foi titular ao lado de António Silva, pedindo aos companheiros de equipa comunicação dentro do relvado."Desde o primeiro ao último minuto não arrisquemos por dentro porque vão pressionar-nos. E se recebemos a bola de costas, falem uns com os outros. Temos de comunicar mais. Desfrutar do jogo com personalidade. Sabemos que é um adversário duro, mas nós temos qualidade. Todos têm de ter responsabilidade para ganhar este jogo. Ser positivos em todos os momentos. Aconteça o que acontecer, temos de estar todos juntos. Daqui, do primeiro ao último segundo. Vamos com tudo!", referiu o experiente central.Também João Mário mostrou que é um dos líderes no balneário, dando alguns conselhos aos colegas de equipa, vários deles bem mais novos e menos habituados aquelas andanças. "Temos de jogar pelas nossas ideias, com personalidade e acreditar!", deu conta o internacional português que fez o golo no Parque dos Príncipes (1-1) que garantiu o empate final ao Benfica.Após o apito final e o agradecimento aos adeptos, o presidente deslocou-se ao balneário. Agradeceu o esforço à equipa, num discurso que não foi partilhado pela plataforma das águias, mas que mereceu os aplausos da comitiva.