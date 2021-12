Viagem pelas redes: Pizzi é o 'herói' num dia de tempestade na Luz

A saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica está obviamente a agitar as redes sociais e são milhares os comentários, 'memes' e avaliações a toda a situação. No centro desta equação encarnada estão Jorge Jesus e Pizzi, os atores principais desta novela que vai agitando o emblema da Luz.

O médio Pizzi é mesmo visto como uma espécie de herói, sendo comparado a personagens que iniciaram revoltas épicas na 7ª Arte, como no filme '300'.

Mas há mais. Até as imagens da passagem de Jesus pelo Flamengo e de um treino em que afastou um réptil do relvado são agora recordadas, tendo como protagonistas o antigo treinador do Benfica e o médio encarnado.

O 'incêndio' no Benfica também é destacado nas redes sociais, com muitos 'memes' de um dia que se adivinha recheado de grandes desenvolvimentos.

E até Oscar Cardozo, neste caso apenas o seu corpo (com a cabeça de Pizzi) , é recordado num episódio antigo em que confrontou o treinador encarnado após um desaire na final da Taça de Portugal, frente ao V. Guimarães.

Uma 'bomba' que caiu nas mãos de Rui Costa, o novo líder dos encarnados, e que também é registada com humor em muitos pequenos vídeos e GIF's.