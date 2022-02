'Vice' do Benfica desvaloriza processo a Rui Costa: «A postura do presidente foi correta»

Rui do Passo, vice-presidente do Benfica, desvalorizou e criticou o processo disciplinar imposto a Rui Costa e à SAD das águias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O dirigente acredita que o processo vai ser arquivado e lembrou que o líder dos encarnados teve uma "postura correta" quando criticou a arbitragem após a derrota frente ao Gil Vicente (1-2)."O presidente quis intervir após o jogo e a primeira nota foi uma mensagem interna para o Benfica. Mas ele não podia deixar de referir-se ao que foi uma arbitragem menos feliz, que nos afetou num golo [golo anulado a Otamendi]. Não me lembro de um lance tão consensual e unânime, seja por comentadores ou adeptos em geral. O presidente expressou-se de forma assertiva. Não notámos animosidade. Foi dito que se pretendia fazer uma crítica pela positiva. Havendo algumas arbitragens infelizes e sentindo-nos afetados, viemos expressar o nosso descontentamento sem insultar alguém ou com faltas de respeito pela APAF, pelo Conselho de Disciplina ou pela Federação Portuguesa de Futebol. Fomos todos surpreendidos quando soubemos que havia um processo", manifestou, à BTV.Rui do Passo apontou ainda aos jogos relativos aos rivais. "Não pretendemos que haja erros que nos beneficiem para compensar os erros que nos prejudicaram. Pedimos que haja mais atenção e competência.Há arbitragens que merecem a crítica dos opositores dos nossos rivais. Lembro-me de um jogo entre FC Porto e Estoril e entre Sporting e Portimonense, só para dar dois exemplos", apontou.Depois, o dirigente voltou à derrota frente ao Gil. "Nunca vamos saber se o Benfica ganharia com aquele golo, mas acredito que o jogo tivesse sido diferente. Queremos melhores arbitragens. Ví um video no site da APAF em que há um apelo ao respeito, mas a APAF deve ter uma exigência forte e apelar para que os erros sejam minimizados", frisou, antes de reforçar a previsão para o desfecho do processo disciplinar. "Acreditamos que este processo não vai dar em nada. Toda a gente viu que a postura do presidente foi correta. A comissão de instrutores vai arquivar o processo. Que a justiça funcione de forma correta", concluiu.Rui do Passo antecipou ainda o duelo frente ao Santa Clara, lembrando que "os sinais observados em Tondela já foram bem mais agradáveis do que no jogo frente ao Gil." "Estamos à espera de uma grande exibição. Que continuemos com Darwin em grande e a afirmação do Paulo Bernardo, se for titular. E que tenhamos Rafa de volta às boas exibições. Já vimos grandes momentos com Rafa e Darwin. Esperemos que voltemos a ter oportunidade de ver esses bons momentos", expressou.