Vice-presidente do Benfica critica Cartão do Adepto: «Discriminatório e restritivo»

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica para as modalidades, reforçou as críticas das águias à existência do Cartão do Adepto, considerando a medida descriminatória e restritiva.





"Quer congratular o facto de o público ter voltado aos recintos desportivos, com um terço da lotação. O Benfica é frontalmente contra o Cartão do Adepto. É considerado discriminatório e restritivo numa altura de pandemia em que é dificil entrar nos espetáculos desportivos. Agora há mais o Cartão do Adepto. É lesivo dos clubes e algo que prejudica o apoio nos espetáculos desportivos. Há aqui um outro aspeto. A palavra adepto está conotada com coisas positivas, emocionais e com paixão. Nunca se pode associar a palavra adepto a algo que restrinja, que iniba, a qualquer coisa que seja castradora. O Benfica tem 14 milhões de adeptos pelo Mundo. Se o Benfica quiser potenciar esse enorme valor e lançar um Cartão do Adepto, estamos condicionados porque há um Cartão do Adepto com uma conotação bastante negativa", frisou.O dirigente dos encarnados lembrou ainda que o Benfica tem feito algumas sugestões, mas lamenta que o clube tenha sido ignorado. "O Benfica, ao longo dos últimos tempos, tem feito vários pareceres, enviado informações e opiniões para as autoridades portuguesas sem qualquer tipo de resposta ou resultado", salientou.