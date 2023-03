Vidigal analisa possível adversário do Benfica na Champions: «O Nápoles está mais preparado»

Luís Vidigal jogou quatro temporadas no Nápoles, o que o levou a ser convidado para analisar o Benfica, possível adversário dos italianos nas meias-finais da Liga dos Campeões. O português deixa muitos elogios à temporada que o clube da Luz está a efetuar, mas considera que os italianos são mais fortes."Estão a jogar um futebol incrível, certamente que são uma das surpresas do ano, é preciso observá-los com atenção e não olhar para eles de ânimo leve. No entanto, penso que o Nápoles está mais preparado, mas existe a possibilidade de defrontar um Benfica forte e surpreendente, é uma equipa com qualidade e intensidade. Vocês viram os jogos quando defrontaram o PSG e a Juventus na fase de grupos", analisou o português, em entrevista à 'Radio Marte'.O Benfica está a realizar uma época de muito bom nível, mas Vidigal exalta o que o conjunto de Luciano Spalletti tem feito em Itália. "Nesta altura, quando se pensa no futebol italiano, todos pensam no Nápoles, vencem e convencem fazendo grandes maravilhas, aliando entretenimento e qualidade. O Nápoles tem tudo isto, em Portugal também se fala na possibilidade de ganhar não só o Scudetto [camppeonato], mas também a Liga dos Campeões", considera o antigo jogador do Sporting.