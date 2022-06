Vieira autorizou Porto Canal a filmar na Luz: «Não vi problema nenhum, desde que não falasse mal do Benfica»

Na CMTV, Luís Filipe Vieira abordou o episódio que tanta polémica gerou nas hostes encarnadas , quando o Porto Canal filmou um programa com Pinto da Costa em pleno Estádio da Luz. O antigo líder das águias revela ter autorizado aquelas filmagens - confirmou a versão apresentada porna altura -, ainda que tenha colocado condições para as mesmas serem feitas."Se alguém tinha divergências com Pinto da Costa era eu. Não vejo no futebol as pessoas como inimigas. É preciso situarmo-nos nos tempos – estávamos nos tempos de pacificação do futebol português. No dia em que falou comigo não vi problema nenhum, desde que não falasse mal do Benfica. Dei autorização. Como Rui Costa apertar a mão a Pinto da Costa… como se tivesse feito um crime. Se não houver a pacificação que é precisa… Não estou arrependido de ter autorizado. Na minha vida não me arrependo de nada", garantiu o antigo presidente do Benfica."Muito tempo falei com o Pinto da Costa. Tínhamos um acordo: não nos sentávamos lado a lado. Em termos profissionais, tínhamos profissionais do Benfica a trabalhar com os do FC Porto. Isto é a parte institucional. As pessoas têm de entender isso", frisou.Na mesma intervenção, Vieira assumiu um erro que cometeu. "Um adepto do FC Porto passou por lá [Seixal] e quis falar comigo. Vitor Catão. Tirou fotografia e até almoçou comigo lá. Foi um erro meu por o ter recebido, assumo."