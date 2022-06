Vieira: «Benfica não pode ser gerido por amadores. Ainda agora saiu o elemento mais inteligente»

Um dia depois da entrevista à CMTV que tanto deu que falar, Luís Filipe Vieira voltou à antena do canal da Cofina, agora para uma intervenção em registo de debate que começou com uma questão a propósito da mudança dos estatutos do Benfica, nomeadamente com a limitação de mandatos do presidente e de os órgãos sociais passarem a ser remunerados. Nesse campo, Vieira tem uma opinião clara.

"Não concordo. Benfica sempre foi um clube democrático, os benfiquistas é que têm de decidir quem é o presidente. Não é uma assembleia geral. Não estou a ver que isto seja uma decisão tomada numa assembleia. É uma decisão muito de fundo. Não são dois mil ou três mil sócios que decidem, mas todos. Não se vai decidir o futuro do Benfica numa situação dessas numa Assembleia", começou por dizer.

"Sobre remuneração, quem anda no mundo do futebol sabe que os clubes cada vez mais se estão a profissionalizar. Nunca o Benfica poderá voltar para trás porque foi o amadorismo que levou ao estado a que levou. A profissionalização do Benfica nunca pode ser condenada. Um dos momentos mais frágeis que notei quando entrei no Benfica foi a profissionalização. Disse-o ao Vilarinho. A primeira coisa que fiz foi profissionalizar o Benfica. Sou contra a remuneração dos órgãos sociais porque o Benfica não chama ninguém para ir para lá, são as pessoas que vão", frisou.

"O Benfica não pode ser gerido por amadores. Têm de ser profissionais a sério. Ainda agora saiu um elemento que acho que era fabuloso, o mais inteligente, o Miguel Moreira. Faz-me confusão como algumas pessoas ainda contestam a profissionalização do Benfica", acrescentou.



Vieira voltou ainda à relação com Rui Costa. "Tive ‘pegas’ com o Rui em termos profissionais, vamos ser claros. Eu estava sempre em cima do acontecimento. Mas nunca fui inimigo do Rui Costa. A minha grande divergência com o Rui Costa já disse onde foi [aquando da tomada de posse não ter referido o seu nome, estando Vieira detido], até hoje não recebi um telefonema. Se acha que me devia pedir desculpa? Sim. Se eu tivesse aquele documento à minha frente para ler, não o fazia."