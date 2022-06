Vieira confirma pacto com Varandas por causa das modalidades

Luís Filipe Vieira confirmou esta terça-feira, em declarações à CMTV, ter feito um pacto com Frederico Varandas no que à "matéria salarial" das modalidades diz respeito. Ainda segundo o ex-líder encarnado, a iniciativa de avançar para esse pacto surgiu por parte do presidente do Sporting"Varandas telefonou-me para nivelarmos a matéria salarial, para baixar o teto salarial. Falou de nos encontrarmos. Encontrámo-nos, com responsáveis do Benfica e do Sporting. Pacto de não agressão. As modalidades atingiram um momento que é complicado para qualquer clube. Tanto o Benfica como o Sporting cumpriram", disse.