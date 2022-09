Vieira diz que voltaria a comprar Rafa e aponta os "dois grandes flops que o Benfica teve"

Luís Filipe Vieira abordou a renúncia de Rafa à Seleção Nacional e ainda apontou aqueles que considera terem sido as duas maiores contratações falhadas do Benfica, em entrevista à CMTV "Se voltava a dar o que dei pelo Rafa? Dava. As pessoas hoje têm de dizer sempre mal. Lembro-me do que também disseram do Jiménez… Penso que os dois grandes flops que o Benfica teve foi Djuricic e Ola John. De Tomas? Não. O Benfica recuperou o investimento. Isso para mim era fundamental: que o Benfica não perdesse dinheiro. E não vender jogadores ao desbarato, como foi o caso do Vinícius. Qualquer jogador, como o caso do Rafa, comprava novamente. O Benfica deve estar a negociar a renovação", vincou o antigo presidente das águias, para depois comentar o adeus do jogador à equipa das quinas."O Rafa quis dedicar-se inteiramente ao Benfica mas logicamente estava descontente por não jogar. Se calhar sentiu-se injustiçado por não jogar. A decisão não pode ser criticada por ninguém, tem o direito de escolher. Entendeu que queria dar tudo ao Benfica, que não iria jogar, que seria mais um. Não é contra o Fernando Santos, mas entendeu que devia dedicar-se inteiramente àquela casa", afirmou.Na mesma entrevista, Vieira abordou ainda a renovação de Grimaldo, que termina vínculo no final da época. "Ninguém está acima do Benfica. Tive um caso idêntico, o do Maxi Pereira, e até fui pressionado por alguns colegas. Eu na altura disse: ‘Se o Maxi quisesse estar no Benfica, aceitaria conversar. Não aceitou conversarmos e já tinha substituto, o Nélson Semedo. A minha imagem não me preocupou, mas sim a do Benfica. Se Rui Costa devia apostar na renovação? Acho que está a apostar na dele como na de outros jogadores."O antigo líder das águias falou ainda da capacidade de Rui Costa em negociar. "Não quero comentar porque não é ele que está a fazer as transferências, vê-se quem vai viajar. O mérito é de toda a equipa que está lá. Há uma equipa de scouting, liderada por Pedro Ferreira, que tem feito um trabalho fabuloso. O Enzo era um dos jogadores que já estava referenciado. Como o Darwin também estava. Eu só negociava, o Rui sabe bem que eu era forte a negociar. O mérito é de 4 ou 5 pessoas que decidem as contratações. A última palavra vai ser do presidente."A fechar, Vieira voltou a apontar ao atual líder. "Liderar não se aprende. O Rui não tem esse perfil. É capaz de demorar mais tempo. Não tem esse perfil de chegar e dar um murro na mesa. Muita gente fala da herança do Vieira. O que deixei no Benfica dificilmente alguém deixará igual. Os benfiquistas podem estar descansados que o Benfica no final do ano vai apresentar um resultado positivo. O Domingos não vai permitir que tenham resultado negativo."