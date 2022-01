Vieira e 'Rei dos Frangos' acertaram plano para controlar 100% da Benfica SAD

Quatro meses antes de ser lançada a OPA sobre a Benfica SAD, Luís Filipe Vieira e José António dos Santos acertaram a estratégia para Vieira ter o controlo a 100% da Benfica SAD, avança o 'Correio da Manhã'. O plano é revelado numa escuta do processo Operação Cartão Vermelho, de julho de 2019, e implicava que Vieira comprasse as cerca de 34% de ações da Benfica SAD que não são detidas pelo Benfica. Na escuta, o ‘Rei dos Frangos’ indica a Vieira o custo da operação: "Aquilo no máximo vai até 39 milhões, comprando tudo para ficar com 100%." E precisou: "Tu a comprar."