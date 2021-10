Vieira falou em "democracia a mais" no Benfica e Lista B reagiu: «Ponto mais triste das eleições»

João Leite, mandatário da lista de Francisco Benitez, criticou duramente as palavras de Luís Filipe Vieira este sábado, quando o ex-presidente disse que "democracia a mais neste clube faz mal".





"Repudiamos a declaração do ex-presidente do Benfica, no ponto mais triste deste ato eleitoral, quando disse na assembleia de voto e no canal de TV do nosso clube que havia democracia a mais no Benfica. É uma declaração incompreensível. Ainda por cima de alguém que vemos como líder espiritual da lista incumbente. Por estas declarações consideramos que existe democracia a menos e independentemente do resultado a luta vai continuar", referiu aos jornalistas.