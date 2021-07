Vieira filmado pelas autoridades a tentar vender Benfica a amigos, avança 'Correio da Manhã'

Luís Filipe Vieira foi filmado pelas autoridades após um encontro com José António dos Santos, o empresário conhecido como ‘Rei dos Frangos’, antes de se ir encontrar com José Guilherme - o empreiteiro que recebeu uma prenda de 14 milhões de Ricardo Salgado - para depois negociarem 25 por cento das ações do Benfica com um empresário americano, avança esta quarta-feira o Correio da Manhã.