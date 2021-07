Vieira já foi notificado da ação judicial

O advogado Jorge Mattamouros revelou ontem que Luís Filipe Vieira já foi notificado da ação cível que interpôs, com vista a destituição do líder das águias. "A bola está a rolar - LFV já foi notificado da ação que lhe movi para libertar o Benfica dele próprio. Vamos a jogo", escreveu, no Twitter, o sócio dos encarnados, fazendo referência às "milhares de mensagens de apoio" que recebeu.