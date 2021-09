Vieira não recebeu carta da SAD do Benfica

Luís Filipe Vieira ainda não recebeu qualquer carta da SAD do Benfica, revelou esta segunda-feira fonte próxima do antigo presidente do clube da Luz à TSF.





Em resposta ao comunicado das águias, enviado à CMVM , a referida fonte citada pela emissora assegura que Vieira manifestou, através dos seus advogados, "a disponibilidade para, junto do comprador, aferir da viabilidade de um retardamento do negócio, em benefício do Benfica, caso o comprador esteja disponível para prescindir dos seus direitos e retardar a aquisição".Por outro lado, em alusão ao apelo feito pelas águias, que pediram "atenção aos superiores interesses do Benfica", Vieira deixou claro que a sua preocupação nessa matéria "total".