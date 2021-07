10.07.2021

Resumo do dia e todas as medidas de coação



Vítor Chi

O interrogatório de Luís Filipe Vieira iniciou-se às 09:15 e terminou perto das 14:15, depois de na sexta-feira já terem prestado declarações ao juiz de instrução criminal José António dos Santos, Bruno Macedo e Tiago Vieira. Já ao início da noite, foram conhecidas as medidas de coação. A saber:



- Luís Filipe Vieira: prisão domiciliária até ao pagamento de 3 milhões de euros de caução - tem o prazo de 20 dias e poderá fazê-lo em dinheiro ou através de garantia bancária. Proibição de sair do país, com a entrega do passaporte no prazo de 10 dias, e de contactar com os outros arguidos do processo (à exceção do filho, Tiago Vieira), administração ou funcionários do Novo Banco, administração da SAD do Benfica e ainda Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Vítor Manuel Dantas de Machado, José Gouveia, Diogo Chalbert Santos e Vítor Fernandes.



- José António dos Santos: caução de 2 milhões de euros, a pagar em 20 dias; proibição de sair do país, tendo por isso 10 dias para entregar o passaporte; proibição de contactar com os restantes arguidos e ainda Diogo Chalbert Santos, José Gouveia, Vitor Fernandes e qualquer funcionário do Novo Banco até 18 de novembro.



- Tiago Vieira: caução de 600 mil euros, a pagar em 20 dias; proibição de sair do país, tendo por isso 10 dias para entregar o passaporte; proibição de contactar com os outros arguidos do processo, à exceção do pai, e ainda com Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Diogo Chalbert Santos, José Gouveia, Vítor Fernandes e qualquer administrador ou funcionário do Novo Banco até 18 de novembro.



- Bruno Macedo: caução de 300 mil euros, a pagar em 20 dias; proibição de sair do país, tendo por isso 10 dias para entregar o passaporte; proibição de contactar com os outros arguidos do processo e com Nuno Sérgio Durães Lopes, António Rodrigues de Sá, Vítor Manuel Dantas de Machado e José Gouveia.