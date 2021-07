08.07.2021

Conselho Superior da Magistratura esclarece diligências

O Conselho Superior da Magistratura lançou esta quinta-feira ao início da noite um comunicado onde esclareceu os horários de todo o processo.



O documento refere que:



- A entrega dos autos com o NUIPC 406/18.9TELSB, no TCIC, com origem no DCIAP, ocorreu pelas 15:17 horas;- O despacho que determina a passagem a 1.º interrogatório judicial, foi proferido pelas 15:35 horas;



- O início da identificação dos arguidos e comunicação dos factos, ocorreu pelas 15:40 horas;



- Aos senhores advogados foi disponibilizada uma sala individual para conferência com o seu constituinte e para consultarem os meios de prova, a partir das 15:45 horas.



- As identificações e comunicação de factos terminaram às 16:07 horas.