Vieira avisa Benfica: tem proposta para vender ações da SAD por 5,8 milhões de euros

O Benfica anunciou, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que recebeu uma comunicação de Luís Filipe Vieira em que o ex-presidente das águias revela ter recebido uma proposta para vender as ações que detém da SAD (3,28% do total do capital da sociedade) por uma verba de quase 5,9 milhões de euros. O nome do potencial comprador não é mencionado.





Vieira questionou o Benfica se pretende exercer o direito de preferência relativamente à aquisão daquelas ações que detém. Ao mesmo tempo, avisa os encarnados de que a resposta terá de chegar até dia 15."Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda. A Benfica SAD informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito", dizem os encarnados a fechar o comunicado.De referir que o preço referido para venda, de 7,8 euros, é superior em 79,7% ao valor a que as ações da SAD encarnada encerraram hoje (4,34 euros) na Bolsa de Lisboa.

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, nos termos e para os efeitos previstos no artigo248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que tomou conhecimento pelo Sport Lisboa e Benfica de que esta entidade recebeu do Senhor Luís Filipe Ferreira Vieira uma comunicação para exercer direito de preferência relativamente à possível transmissão das 753.615 ações representativas de 3,28% do capital social da Benfica SAD de que este é titular.



Na referida comunicação não é identificado o potencial adquirente, é mencionado que a proposta de aquisição ascende a €7,80 por ação (o que corresponde ao valor global de €5.878.197) e que o exercício ou não do direito de preferência deverá ser comunicado até ao fim do dia 15 de setembro de 2021. Não consta da comunicação mais nenhuma informação acerca da potencial venda. A Benfica SAD informa ainda que não tem conhecimento de qualquer decisão do Sport Lisboa e Benfica a este respeito.