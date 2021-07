Vieira pondera recorrer das medidas de coação: advogado aponta "fragilidades dos indícios" recolhidos pelo MP

Magalhães e Silva, advogado de Luís Filipe Vieira, admitiu, em declarações ao 'JN', que está a ser ponderado um recurso das medidas de coação aplicadas pelo juiz Carlos Alexandre ao ex-presidente do Benfica no âmbito da operação 'Cartão Vermelho'.





"O prazo para apresentar o recurso termina no próximo dia 9 de agosto. Daqui até lá, iremos ponderar. Mas acreditamos haver muitas fragilidades nos indícios apresentados pelo MP. Acreditamos existir excessos nas medidas de coação, nomeadamente na caução aplicada, precisamente em função das fragilidades desses indícios", referiu Magalhães e Silva.Recorde-se que a defesa do ex-presidente do Benfica entregou, quinta-feira, um requerimento de prestação da caução de três milhões de euros, assente em ações da SAD benfiquista e num imóvelO imóvel estará avaliado entre 1 e 1,2 milhões de euros e as ações serão avaliadas, primeiro pelo Ministério Público e depois pelo juiz Carlos Alexandre, uma vez que o preço destes títulos é variável.A medida de coação decretada em 10 de julho pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), no âmbito do processo Cartão Vermelho, impôs prisão domiciliária a Luís Filipe Vieira até à prestação de caução de três milhões de euros, estipulando um prazo de 20 dias.Carlos Alexandre aplicou também como medidas de coação a Luís Filipe Vieira a proibição de sair do país, com a entrega do passaporte, e de contactar com os outros arguidos do processo: o empresário José António dos Santos e o advogado e agente Bruno Macedo, sendo a exceção o filho do ex-presidente 'encarnado', Tiago Vieira, outro dos quatro detidos.Em causa, segundo o Ministério Público, estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades", ocorridos "a partir de 2014 e até ao presente", suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".