Vieira pretende acelerar processo 'Cartão Vermelho' para poder regressar ao Benfica

Luís Filipe Vieira pretende acelerar o processo Cartão Vermelho de forma a poder regressar mais rapidamente ao Benfica. Neste momento, o ex-presidente das águias já teve acesso a todo o processo da operação que levou à sua detenção no verão passado e a sua defesa está apostada em pedir essa aceleração processual para que seja deduzida a acusação. Vieira está convencido de que quanto mais cedo puder contestar essa acusação mais depressa poderá reaver as condições necessárias para poder então voltar ao Benfica, sendo que se mantém bem informado sobre várias áreas do clube.