Os jogadores choraram após a detenção de Luís Filipe Vieira, revelou o próprio antigo presidente do Benfica. Na edição de hoje, o ‘Correio da Manhã’ partilha mais um excerto do livro "A verdade de Vieira", que será publicada em finais de setembro, em que o ex-dirigente das águias contou que o plantel também sofreu com a Operação ‘Cartão Vermelho’, que a 7 de julho de 2021 parou o país. A pré-publicação da obra já fez outras relevações bombásticas, como a frase de Pinto da Costa a Vieira: "No FC Porto nunca eras detido."