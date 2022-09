Luís Filipe Vieira: «Neste momento o Sp. Braga é o clube que melhor trabalha em Portugal»

Em entrevista à CMTV, Luís Filipe Vieira abordou a atualidade do Benfica, deixou elogios a Roger Schmidt e revelou que, na sua opinião, o Sp. Braga é o melhor clube a trabalhar em Portugal."No meu tempo o Benfica teve grandes equipas e ganhou muitos títulos. Este [treinador] começou agora. O treinador é uma verdadeira surpresa para mim. Sei que contactaram treinadores portugueses. Não digo quem", começou por dizer o antigo líder das águias, ao canal da Cofina.Vieira prosseguiu e elogiou o alemão. "Acho que o sistema de jogo gosto dele. É um homem afável, discurso fácil, direcionado para todos. Tornou o grupo bastante forte. Há miúdos que são titulares, é o que Benfica precisa. Só posso dar os parabéns a quem o contratou, mas no Benfica às vezes a euforia faz mal.""O campeonato português é um engano, não tenho a certeza que as equipas pequenas vão tirar pontos aos grandes. Se se mantiver com os pés no chão tem um plantel para ser campeão. Contando sempre para o FC Porto e Sporting, sem esquecer o Sp. Braga, que é o melhor clube a trabalhar em Portugal", acrescentou.