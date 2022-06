Vieira volta a visar Rui Pedro Braz: «Vendeu um jogador sem a minha autorização»

Depois de na véspera ter deixado a entender que considera Rui Pedro Braz como responsável pela saída de Jorge Jesus, Luís Filipe Vieira voltou a visar o diretor-geral para o futebol profissional, agora por conta das suas negociações no mercado de transferências.

"O Rui Pedro Braz fez tantas asneiras no Benfica e continua lá. Quem é o presidente? Vender o Waldschmidt por 12,5M€ quando estávamos a preparar vendê-lo por 25M€... Tens aí um caso, logo. Disse algo antes de ser detido... Vendeu um jogador sem a minha autorização. E disse-lhe 'você nunca mais vende um jogador sem eu dizer o preço'. Foi o Nuno Tavares [transferência para o Arsenal]. Posso garantir que, se eu continuasse no Benfica, ele já não trabalhava lá", assumiu o antigo líder das águias.





Vieira lembrou ainda o desentendimento entre Jesus e Cardozo. "O pior caso que Benfica teve foi chamado Jesus e Cardozo. Foi público. Com descrição resolvi o problema dos dois. Se não iam os dois embora. Os atos de indisciplina que estão a suceder, alguma coisa se passa no Benfica… No meu tempo não se passou nada disto. Eu não era um gajo de cara tapada, chegava lá e sabiam que mudava logo o tom. Tem a ver muito com a maneira como lideram. Não é o Rui Pedro Braz que tem força para liderar o Benfica num balneário. Foram permitidas afirmações no balneário do FC Porto... O Pizzi sempre foi um ótimo profissional."