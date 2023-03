Vieri alerta italianos para o Benfica de Rui Costa: «Fuma cigarros e futebol desde sempre»

Christian Vieri é um histórico do Inter Milão, equipa que irá defrontar o Benfica nos quartos-de-final da Liga dos Campeões, e foi convidado a antecipar o duelo entre as duas equipas. Ao fazê-lo, deixou uma nota curiosa sobre Rui Costa, com quem partilhou o balneário, por pouco tempo, no AC Milan, na época 2005/06."Vai ser um desafio aberto. O Benfica é forte, é o Nápoles de Portugal. Ali o arquiteto é, não por acaso, Rui Costa, que é alguém que fuma cigarros e futebol desde sempre", afirmou, entre sorrisos, numa entrevista ao 'Corriere della Sera', já depois de se ter demonstrado desiludido com a campanha do Inter: "É inaceitável perder 9 dos 27 jogos do campeonato. O Inter é uma super-equipa, não pode deixar essa avalanche de pontos na rua. Espero muito mais, não pode ter tanta irregularidade".No caso do Benfica ultrapassar o Inter irá encontrar nas meias-finais ou o AC Milan ou o Nápoles, mas é a esta segunda equipa que Vieri deixa mais elogios."É um carro perfeito. Nunca vi um clube mostrar-se tão forte após uma verdadeira revolução técnica. Sobre o treinador Luciano Spaletti, o meu pai [Roberto Vieri] respeita-o muito e o meu irmão [Max Vieri] sempre falou muito bem dele já do seu tempo no Ancona. As equipas do Spalletti jogam bom futebol, sempre foi assim. A sua marca é muito reconhecível. Ele ganhou experiência e sabe ler cada detalhe perfeitamente nos vários momentos do jogo e da temporada em geral", sublinhou Vieri.