Vilius Armalas deixa Benfica em definitivo e assina pelo Kavala

Vilius Armalas deixou o Benfica em definitivo para se transferir para Grécia, no segundo campeonato helénico. O central lituano assinou pelo Kavala um contrato de vários anos, ainda que a duração do mesmo não tenha sido revelada.O jogador, de 21 anos, foi contratado ao Stumbras, do país-natal, em 2018, tendo cumprido a última época emprestado ao Hegelmann Litauen também da Lituânia.Pelo Benfica, Armalas cumpriu jogos oficiais nas equipas sub-23 e de juniores.