Roger Schmidt conduziu o PSV à vitória,em casa, frente ao RKC, por 2-0, na 29ª jornada da liga holandesa. O treinador que tem acordo com o Benfica contou com a ajuda de Carlos Vinícius, já que o avançado cedido pelas águias foi titular e fez a assistência para Teze, aos 69’. Antes, aos 38’, Joey Veerman já tinha aberto o marcador num encontro em que alguns habituais suplentes como o português Bruma tiveram a oportunidade no onze."Podemos contar com eles", disse Schmidt. A quatro pontos do Ajax na luta pelo título, o PSV tem outros compromissos decisivos esta semana. Recebe o Leicester, na quinta-feira, para a 2ª mão dos ‘quartos’ da Conference League (0-0 na 1ª mão) e, no domingo, disputa a final da Taça da Holanda diante do Ajax.