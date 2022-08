Vinícius pode deixar o PSV mas Van Nistelrooy não o quer perder... e há Jorge Jesus à espreita

A continuidade de Carlos Vinícius no PSV Eindhoven não é um facto consumado. O avançado brasileiro que ainda pertence aos quadros do Benfica pode deixar a Holanda neste verão ainda que o novo técnico Van Nistelrooy, que sucedeu a Roger Schmidt no cargo, prefira manter o dianteiro de 27 anos. "Não queremos perder jogadores", declarou ao jornal 'Eindhovens Dagblad'.A mesma fonte garantiu também que há um interessado conhecido no seu concurso: Jorge Jesus. O treinador português do Fenerbahçe não contou com o artilheiro do campeonato luso de 2019/20 quando chegou à Luz, em junho de 2020, mas pretenderá agora reforçar-se com as qualidades do jogador contratado pelo Benfica ao Nápoles por 17 milhões de euros.Com Schmidt no PSV, Vinícius não foi escolha regular para o onze inicial. Apesar dos sete golos em 36 presenças oficiais, o dianteiro que em Portugal começou por jogar no Real apenas começou de início em 14 partidas.O jogador tem mais um ano de contrato de empréstimo para cumprir com os holandeses, a quem o Benfica o cedeu em 2021. O empréstimo custou 2,5 milhões de euros à equipa de Eindhoven que ainda poderá ficar com 'Vinigol' em definitivo."O referido acordo inclui uma cláusula de opção de compra no montante de 10 milhões de euros, de exercício obrigatório no caso de concretização das condições contratuais previstas. A Benfica SAD terá ainda direito a receber 50% do valor de uma futura transferência do avançado", pode ler-se no comunicado publicado no site das águias a 31 de agosto de 2021.À Comissão do Mercado de Valores Mobiliários o clube da Luz adiantou que pagou 237,5 mil euros "com os serviços de intermediação relativos ao empréstimo" e, caso a opção de compra seja exercida, há "um valor adicional de 950 mil euros" a saldar pelos encarnados.