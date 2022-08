Vinícius ruma ao Fulham e vale cinco milhões aos cofres do Benfica

Carlos Vinícius vai rumar ao Fulham, equipa liderada por Marco Silva. O jogador, que na última época foi cedido ao PSV num contrato válido por duas temporadas, quebrou o vínculo aos holandeses, para poder assinar com o embema da Premier League.Este negócio acaba por permitir um encaixe de cinco milhões de euros aos cofres das águias, sendo que este valor pode chegar aos 11 milhões mediante o cumprimento de objetivos. Além disso, as águias continuam a deter 50 por cento do passe do avançado brasileiro.De referir, ainda, que esta venda permite ao Benfica abrir uma vaga no lote de jogadores emprestados, o que possibilita agora às águias poder ceder mais dois jogadores no presente mercado de transferências.