Violência nas claques: Elementos dos No Name conhecem medidas esta sexta-feira

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) ouviu esta quinta-feira os 30 arguidos relativamente aos casos de violência em claques, nomeadamente a envolver casuals pertencentes à Juventude Leonina e No Name Boys, mas a verdade é que as conclusões no que concerne ao processo serão conhecidas esta sexta-feira.Se, por um lado,, por sua vez, os adeptos com ligação ao Benfica e à claque No Name Boys só irão ouvir as medidas de coação a partir da manhã desta sexta-feira. Os 13 elementos da claque encarnada foram ainda ouvidos durante a tarde/noite de hoje, mas perante as diligências, irão ainda pernoitar no Comando Metropolitano de Lisboa, antes de seguirem para o Campus da Justiça.De referir que as decisões e medidas de coação de ambos os grupos de adeptos surgem em fases distintas, já que os adeptos em causa vão integrar processos diferentes separados por clube, sendo ambos os grupos de visados escutados por juízes distintos.Recorde-se que este processo foi desencadeado por uma megaoperação elaborada durante a última quarta-feira e que consistiu numa série de crimes graves que estão enquadrados na violência no desport, entre eles agressões em grupo e roubos, a adeptos dos próprios clubes e rivais, participação em rixa nas imediações dos estádios da Luz e de Alvalade, bem como agressões a agentes da autoridade.No megaprocesso, foram detidas 30 pessoas, sendo 29 no cumprimento de mandado e outra detida em flagrante delito por posse de arma de fogo, neste caso uma metralhadora. Além disso, nas buscas realizada, a polícia apreendeu três armas de fogo e mais de 700 munições de variados calibres, bem como estupefacientes, entre os quais haxixe correspondente a 6840 doses individuais e heroína na quantia de 1016 doses. Igualmente foram apreendidos vários engenhos pirotécnicos, principalmente tochas, very-lights e potes de fumo.