'Visão' avança que Benfica quis apressar arquivamento do processo 'Saco Azul'

A revista 'Visão' revela esta quinta-feira que o Benfica tentou, em meados de 2021, apressar o arquivamento do processo 'Saco Azul', onde a SAD é suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Os encarnados terão apresentado aos autos um requerimento com vista a pagar uma dívida de 250 mil euros às finanças, iniciativa que nunca terá tido resposta do procurador. A 'Visão' avança ainda que a Procuradoria Geral da República concedeu mais seis meses para a conclusão da investigação, que devia ter terminado em meados de março.Recorde-se que a Polícia Judiciária e o Ministério Público suspeitam que parte dos 1,9 milhões de euros pagos pelo Benfica a uma empresa de consultoria informática possam ter acabado na conta do ex-árbitro Bruno Paixão, podendo existir indícios de corrupção desportiva - que, no limite, ditariam a descida de divisão das águias.Bruno Paixão, dizendo estar a ser vítima de "um assassinato público".