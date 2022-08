As águias têm em mãos a possibilidade de se isolarem na liderança da Liga, à quarta jornada, após a escorregadela de ontem do FC Porto em Vila do Conde. Em caso de vitória diante do Paços de Ferreira, o emblema da Luz somará 12 pontos, mais dois do que o Sp. Braga. Se não conseguirem ir além do empate, os homens de Roger Schmidt passam a ter a mesma pontuação (10) do que a equipa minhota.