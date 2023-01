Vlachodimos assinala 200 jogos pelo Benfica: «Queremos manter o nível alto como temos feito»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Odysseas Vlachodimos (@vlachod1mos)

Vlachodimos assinalou, esta terça-feira, a marca de 200 jogos com a camisola do Benfica, que cumpriu no passado domingo no dérbi frente ao Sporting (2-2) , destacando o "sentimento fantástico" de representar as águias."Estou muito orgulhoso. É maravilhoso já ter realizado tantos jogos por este incrível clube. Primeiro jogo? Até me lembro das minhas ações, para ser honesto. Foi um bom jogo. Ganhámos. Era o nosso primeiro objetivo para passarmos à Liga dos Campeões. E esse jogo foi o primeiro passo. Foi muito bom jogar neste estádio fantástico com casa cheia. Mesmo hoje em dia é uma sensação excelente entrar no nosso estádio perante os nossos adeptos", referiu aos meios do clube.Questionado sobre o empate no dérbi frente ao Sporting, Vlachodimos garantiu que o resultado final não foi o pretendido e agradeceu a "atmosfera fantástica" que os adeptos proporcionaram. "Foi uma atmosfera fantástica, os nossos adeptos foram fantásticos mais uma vez. Foi bom celebrar os 200 jogos num dérbi, teria sido fantástico se tivéssemos vencido. Tivemos oportunidades, mas estamos a olhar em frente. Momento especial para mim? Contra o PSG este ano. Fizemos um jogo fantástico, toda a equipa. Conseguimos um grande resultado e passar em primeiro lugar daquele grupo foi um feito enorme. Mostrámos que somos capazes de grandes coisas e por isso destacaria este jogo".O grego, 28 anos, recordou ainda a vitória frente ao Portimonense na época 2018/19, jogo que considerou ter sido um dos mais especiais ao serviço do clube da Luz. "Estávamos a perder 0-1 até ao minuto 50 e depois demos a volta e vencemos por 5-1. Foi muito especial. Fizemos a reviravolta e acabámos por ser campeões [época 2018/19]. Para mim todos os jogos foram especiais. A análise que quero fazer é que quero continuar, continuar a treinar, continuar a melhorar e fazer mais jogos por esta fantástica equipa. Vou tentar em todos os jogos dar o meu melhor para ajudar a equipa e para alcançar os nossos objetivos. Queremos manter o nível alto. Como temos feito, é olhar jogo a jogo para alcançarmos grandes conquistas esta época", rematou.Vlachodimos, recorde-se, chegou ao Benfica em 2018 proveniente do Panathinaikos.