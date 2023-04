Vlachodimos causou irritação nas bancadas

Os adeptos do Benfica mostraram-se várias vezes impacientes com Vlachodimos, face às demoras do guarda-redes em distribuir para os colegas, o que travou potenciais contra-ataques. Com as águias em desvantagem, a irritação aumentou ainda mais entre os benfiquistas, que assobiaram e gritaram em lances ocasionais em que o guardião tinha a bola nas mãos. Perto do final, Luisão também abriu os braços quando o grego ia bater um livre.