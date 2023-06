Vlachodimos criticou FC Porto no Dragão: «Estes gajos são uma equipa de m...»

Vlachodimos criticou o FC Porto logo após o clássico no Dragão, a 21 de outubro, que terminou com a vitória do Benfica por 1-0. "Estes gajos são uma equipa de m...", disse o guarda-redes dos encarnados, já dentro do balneário. A frase é ouvida no terceiro episódio do documentário 'Eu Amo o Benfica', produzido pela 'B Play' e que mostra os bastidores da temporada das águias.Num jogo tenso entre rivais, Gonçalo Ramos e Rafa também comentaram o facto de terem visto várias moedas no relvado, arremessadas por adeptos portistas. "Só havia moedas de dois euros no chão", contou o 'pistoleiro', com o colega a ironizar. "A conclusão que tiras é que são ricos", respondeu Rafa.Antes do encontro, de resto, ouve-se um elemento das águias a deixar um aviso aos restantes sobre a postura do FC Porto. "Atenção às entradas que eles estão sempre a fazer fita", ouve-se, com João Mário a alertar ser necessário ter "atenção aos duelos."Este episódio retrata o mês de outubro, no qual o Benfica derrotou a Juventus por 4-3, em casa. No final, Schmidt premiou os jogadores. "Foi um dia fantástico. Querem o dia de folga amanhã? Nico [Otamendi], queres. Se estão a pedir, se querem mesmo este dia, o que posso eu fazer?", brincou o técnico.