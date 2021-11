Vlachodimos: «Cuidado com Raúl de Tomás, é muito bom»

Odysseas Vlachodimos deixou elogios a Raúl de Tomás, com quem partilhou balneário no Benfica, em entrevista à 'Marca'. Fruto das lesões de alguns avançados espanhóis, o jogador que atua no Espanhol foi convocado por Luis Enrique para os duelos da La Roja com Grécia (esta quinta-feira) e Suécia (domingo), com vista à qualificação para o Mundial'2022, e o guarda-redes dos encarnados não acredita que Espanha saia prejudica por isso."Têm alguns lesionados, mas chamaram jogadores muito bons. Penso que não vai mudar muito honestamente. Ansu Fati não está, mas está Raúl de Tomás, de quem gosto muito. Joguei com ele seis meses e cuidado, é muito bom", realçou.Recorde-se que Grécia e Espanha entram hoje em campo às 19h45, em encontro relativo ao grupo B de apuramento para o Mundial'2022.