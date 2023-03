Vlachodimos dá época do Benfica na Champions como exemplo para a Grécia: «Vou tentar passar essa motivação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O guarda-redes Vlachodimos disse esta quinta-feira, no Algarve, que a prestação do Benfica na Liga dos Campeões de futebol pode ser um exemplo para a Grécia na qualificação para o Euro2024, perante França e Holanda.

Questionado sobre o facto de o Benfica ter ultrapassado os favoritos Paris Saint-Germain e Juventus na fase de grupos da 'Champions' e a possibilidade de a Grécia fazer o mesmo no Grupo B perante duas seleções que catalogou como "favoritas", o jogador grego manifestou-se confiante.

"Estamos muito bem na Liga dos Campeões. Foi mais ou menos a mesma coisa quando vi este grupo. E vou tentar passar essa motivação [de que é possível] aos meus colegas, mas creio que não é preciso motivar ninguém, é sempre uma honra jogar pela seleção nacional. Como já vimos no passado, nada é impossível e vamos tentar o nosso melhor para alcançar os objetivos", referiu.

Vlachodimos falava durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo Gibraltar-Grécia, que se realiza na sexta-feira, no Estádio Algarve, onde os gibraltinos vão disputar os jogos enquanto visitados durante a fase de qualificação.

Reconhecendo que se trata de "um grupo difícil" -- também integra a Irlanda --, o guarda-redes assegurou que os helénicos estão com o pensamento "na qualificação direta", embora a campanha na recente Liga das Nações lhes permita ter vaga no play-off de apuramento caso falhem os dois primeiros lugares.

Vlachodimos manifestou a sua felicidade por jogar no Algarve e num palco que lhe traz boas memórias. "Estou muito feliz por estar aqui. Sinto-me em casa, já joguei muitas vezes neste estádio, tenho boas memórias e também já ganhei aqui um troféu", disse, numa alusão à vitória do Benfica sobre o Sporting (5-0), na Supertaça de 2019.

Confirmando que vive atualmente, "com certeza", o melhor momento da sua carreira, Odysseas Vlachodimos manifestou-se focado na seleção e fugiu a mais questões sobre a "excelente" temporada do Benfica, em que só voltará "a pensar a partir de terça-feira".

O selecionador da Grécia, o uruguaio Gustavo Poyet, que no sábado celebra o primeiro aniversário no cargo, deixou elogios ao guardião. "Em momentos como estes, precisamos de jogadores muito experientes e em boa forma. O Ody está muito eficiente, muito estável, a jogar ao mais alto nível, a competir com os melhores. A ligação entre jogador e treinador também é muito boa, por isso, tenho toda a confiança num guarda-redes como ele", sustentou.

O Gibraltar-Grécia joga-se na sexta-feira, no Estádio Algarve, a partir das 19:45.