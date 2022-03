Vlachodimos de regresso

Vlachodimos vai ser o primeiro dos internacionais convocados para os compromissos das seleções a regressar. O guarda-redes deve voltar hoje a Portugal, depois ter sido ontem titular na derrota (0-1) da Grécia no jogo de preparação no reduto do Montenegro. O jogador do Benfica atuou os 90 minutos e sofreu o golo apontado por Osmajic, que apareceu isolado dentro da área e colocou a bola no fundo da baliza, aos 59’.