Vlachodimos decisivo: «Podia estar mais feliz se mantivesse a baliza a zeros»

Vlachodimos defendeu um penálti no desempate e brilhou nos 90 minutos, tendo sido decisivo para a vitória do Benfica sobre o Boavista (1-1, 3-2 pen) que garantiu o apuramento para a final da Allianz Cup. À Sport TV, o guarda-redes disse que queria mais a nível individual."Acho que foi um típico jogo de Taça. Um jogo difícil, num campo difícil mas no final fomos felizes, atingimos o nosso objetivo""Podia estar mais feliz se mantivesse a zeros. Estou feliz com a equipa. Ganhamos juntos, perdemos juntos. Tento fazer o meu melhor para ajudar a equipa"