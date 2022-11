Vlachodimos deixa rasgados elogios a Schmidt: «Mudou a nossa forma de pensar»

Vlachodimos foi eleito o melhor guarda-redes do mês de setembro da Liga Bwin - batendo a concorrência de Diogo Costa e Ricardo Batista - e, em conversa com a Liga Portugal, agradeceu o prémio, falou sobre as possibilidades de Portugal no Mundial'2022 e deixou rasgados elogios a Roger Schmidt, frisando que o treinador alemão mudou a mentalidade do plantel do Benfica."Em primeiro lugar, quero agradecer às pessoas que votaram em mim. É bom ganhar um troféu assim, mas acho que é um esforço de equipa. A equipa ajuda-te a conquistar estes prémios. Se a equipa estiver bem, um jogador também está melhor", começou por referir o grego, antes de abordar a importância de Schmidt na estrutura das águias."As equipas gostam de jogar futebol desde trás na Liga Bwin. Aparecem jogadores muito talentosos. Vejo que em Portugal toda a gente adora futebol. É algo que se vê logo nos miúdos e é por isso que têm tanto sucesso. Schmidt? Todos os jogadores têm uma relação muito boa com ele. O que gosto, e aquilo que vejo, é que se preocupa com a opinião da equipa. Existe sempre uma boa comunicação e relação. Acho que jogamos um futebol agressivo e corajoso. Em pouco tempo, Schmidt ajudou a equipa a acreditar em si e na qualidade de cada jogador. Mudou a nossa forma de pensar. É uma mistura de mentalidade alemã com portuguesa, ligam muito bem", explicou.Questionado acerca das possibilidades de Portugal no Mundial'2022, Vlachodimos referiu que espera que a Seleção Nacional "chegue muito longe". "Acho interessante, tudo por acontecer no Mundial. Mesmo as equipas favoritas podem perder. Vi quase todos os jogos e espero que Portugal chegue muito longe. Desejo-lhes o melhor, assim como desejo o melhor aos jogadores do Benfica. Que tenham sucesso e não se lesionem", rematou.