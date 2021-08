Vlachodimos: «Depois de um jogo como estes merecíamos»

Novamente figura no Benfica diante do PSV Eindhoven, agora com oito defesas que ajudaram e foram decisivas para segurar o nulo frente aos holandeses, Odysseas Vlachodimos destaca a garra que a equipa teve após o empate (0-0) que permitiu às águias atingir a fase de grupos da Champions.





"Muitos altos e baixos. Tínhamos um plano, que mudou porque ficámos cedo com 10 jogadores. Mas depois toda a gente deu o seu melhor, lutou, correu. Não sei quanto é que os jogadores correram… Lutámos juntos e podíamos ver nos nossos olhos que queríamos jogar a Champions. Depois de um jogo como estes merecíamos. Toda a gente que entrou ajudou a equipa. Só quero dar os parabéns a toda a gente. Aceitamos este empate e no fim ganhamos", começou por dizer em declarações à Eleven Sports."Nada mudou. O que aconteceu, aconteceu. Estou muito feliz. Neste momento não olho para trás, só para frente. Estou muito feliz porque vamos jogar a Liga dos Campeões. Hoje podemos celebrar, mas amanhã temos de estar focados porque domingo é o próximo jogo", finalizou.