Vlachodimos e a razão pela qual se tornou guarda-redes: «O meu irmão só queria chutar à baliza»

Odysseas Vlachodimos concedeu uma entrevista à 'Marca', na qual abordou a razão pela qual decidiu escolher a seleção grega em detrimento da alemã, a qual ainda representou até aos sub-21, tendo vencido a Espanha no Europeu da categoria."Foi um grande jogo, mas depois daquele europeu resolvi trocar e jogar pela seleção principal da Grécia. Foi uma decisão que partiu de mim, porque os meus pais são gregos, a minha família é grega. Gostei muito de jogar nos escalões da Alemanha, mas foi o caminho que fiz", revelou, acrescentando: "Pode parecer difícil, mas quando a decisão vem de dentro é mais fácil. Queria jogar pela Grécia."E prosseguiu: "Os meus pais são gregos e foram para a Alemanha por motivos de trabalho. Eu e o meu irmão nascemos na Alemanha. A minha família ainda vive na Alemanha, mas todos os verões vamos à Grécia. Em casa falamos grego. Somos gregos, na Alemanha."O guarda-redes do Benfica contou depois porque decidiu ser guarda-redes, uma decisão que teve influência do irmão."O meu irmão é o mais velho e só queria chutar à baliza. Então eu, que era o mais pequeno, tive que me tornar guarda-redes. Nunca joguei de outra forma, porque desde criança fui guarda-redes. Acho que tenho que agradecer ao meu irmão", admitiu.